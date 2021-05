Vauvert : recrutements fruités pour St Mamet

Pour assurer sa nouvelle campagne annuelle de transformation du fruit, la marque française spécialisée dans la conserve de fruits St Mamet recrute 250 saisonniers de mi-juillet à mi-novembre. Les profils recherchés sont variés : manutentionnaires, conducteurs de ligne, caristes, opérateurs de maintenance, ouvriers qualité. Situés dans l’usine de Vauvert, ces postes ne requièrent pas obligatoirement d’expérience. Des étudiants peuvent rejoindre les rangs, sur des contrats de deux mois minimum pour prendre le temps d’être formés sur place. Les recrutements sont réalisés par le biais de l’agence Mistertemp’ qui opère une préqualification des CV. S’ensuit un test de connaissance, passé en visio, sur la sécurité et l’hygiène alimentaire. En fonction des résultats, un entretien avec la personne en charge du recrutement de l’agence est proposé. Une demi-journée d’intégration est enfin organisée pour présenter l’entreprise, les postes et les consignes de sécurité.

Engagement et rigueur

St Mamet recrute également quatre personnes en CDI à la production, dont un chef d’équipe et des techniciens de maintenance. Les aspects auxquels la marque est attentive sont l’expérience industrielle spécifiquement agroalimentaire, ainsi que le savoir-être. Un point d’honneur est mis sur l’engagement, la rigueur, avec un respect pour la qualité du produit. Les profils sont reçus directement lors de deux entretiens : avec l’équipe RH, puis avec l’équipe opérationnelle.

Enfin, la marque est à la recherche de cinq personnes en alternance, sur des postes de maintenance industrielle et de pilotage de ligne de production. L’objectif de ces contrats est de fidéliser les recrues sur le long terme, avec un CDI à la clé. Ils permettent à St Mamet d’anticiper les départs à la retraite et d’amorcer le transfert de compétences. Ces contrats en alternance s’établissent en partenariat avec le centre de formation Ifria (Institut de formation agroalimentaire). St Mamet sera présent au salon de l’emploi TAF organisé (sous réserve) les 26 et 27 mai 2021, au Parc Expo Nîmes.

Hubert Vialatte

Contacts : mistertemp@saintmamet.com (emplois saisonniers) / amandine.puech@saintmamet.com (postes en CDI)

Photo St Mamet.