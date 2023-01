A Toulouse, l’Icam met l’écologie au centre de ses programmes

« L’écologie s’est naturellement imposée », explique Jean-Denis Falise, directeur de l’Icam de Toulouse. Direction, entreprises partenaires, professeurs et élèves plébiscitaient un traitement de fond de la question environnementale : c’est chose faite ! La refonte totale des programmes réussit le pari « d’intégrer la transition écologique » sans « déséquilibrer les fondamentaux techniques ».

Des cours dédiés

Désormais tous les étudiants sont d’abord sensibilisés via la fresque du climat, l’atelier 2tonnes… « On commence par une approche assez généraliste, mais les trois années suivantes, c’est plus intense. Entre 120 et 200 heures de cours sont dédiées aux enjeux environnementaux avec des sujets précis, comme l’analyse socio-économique environnementale, le calcul d’un bilan à effet de serre ou encore le cycle de vie des produits », détaille Jean-Denis Falise. Le plan ne s’arrête pas là : tous les cours habituels intègrent dorénavant les éléments liés à leur thématique académique, « par exemple les produits biosourcés en sciences des matériaux ou l’impact environnemental du numérique en classe d’informatique ». Enfin, au travers de sa pédagogie humaniste, l’Icam s’attache désormais à accompagner individuellement les élèves « pour les faire réfléchir à leur positionnement » face aux enjeux écologiques.

Pour découvrir les trois parcours de l’institut (intégré, ouvert ou en apprentissage), ses programmes et sa philosophie, la meilleure option est d’aller y faire un tour : prochaines journées portes ouvertes les samedis 28 janvier et 11 mars (journée) ou jeudi 16 février (nocturne).

Marie-Dominique Lacour

Entre 410 et 8900 euros par an, selon le parcours et l’année d’études.

Crédit photo Icam.