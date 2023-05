A Toulouse aussi, Infotel accélère son développement

« En s’appuyant sur la R&D et l’innovation et en lien constant avec les directions informatiques et fonctionnelles, Infotel construit les plans de transformation, conçoit l’évolution des offres et services et opère les changements de processus internes et les plans opérationnels en mode agile », explique le groupe européen. Un groupe qui entend accélérer son développement en France avec le recrutement annoncé d’un millier de personnes cette année, dont 250 à Toulouse !

Les postes, à pourvoir en CDI, alternance et stage, visent aussi bien des profils juniors qu’expérimentés. Des développeurs, des leaders techniques et des chefs de projet. Pour les attirer et les fidéliser, l’entreprise mise sur sa politique RH en matière de gestion de carrière. Process d’intégration sur plusieurs mois, accompagnement personnalisé, formations, mixité générationnelle… font partie des actions qui sont mises en œuvre. Ses futurs « Infotéliens » se verront également proposer un panel de services (places en crèche, forfait mobilité durable, télétravail…).

Postulez sur : infotel.com