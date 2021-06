A Toulouse, SPIE ICS met son expertise au service de ses salariés

Filiale du groupe SPIE France spécialisée dans les services numériques, SPIE ICS va recruter 200 personnes à Toulouse en 2021. Des postes proposés majoritairement en CDI, jusqu’à la fin de l’année. « Nous travaillons spécifiquement sur toutes les transformations digitales menées chez nos clients. Nous comptons 3000 collaborateurs en France, dont 500 à Toulouse », détaille Delphine Ferrier, la directrice des activités Grand-Atlantique de la filiale. Ces embauches vont accompagner l’activité soutenue de cette société, qui a remporté de nouveaux contrats importants dans la Ville rose.

Les profils demandés vont de technicien à ingénieur, du Bac +2 au Bac +5, de la sortie d’école aux candidats expérimentés. Ils doivent avoir le sens du service. « Notre ADN réside dans notre proximité avec nos clients. Voilà pourquoi nous apprécions ces qualités », précise Delphine Ferrier. « Nous allons intégrer de nombreux techniciens. Ils comptent pour les deux tiers de nos recrutements. Mais nous savons que nous aurons des difficultés spécifiques pour trouver des ingénieurs dans le domaine du numérique », ajoute-t-elle

Une montée en compétences des collaborateurs

Afin d’attirer les candidats dans ce secteur très concurrentiel, SPIE ICS mise sur des salaires attractifs, jusqu’à 80.000 euros par an, mais aussi sur l’expertise qu’elle va apporter à ses futurs collaborateurs. « Nous avons une technicité forte et nous allons leur permettre de gagner en expérience et en expertise dans un univers très dynamique. Nous proposons des solutions sur-mesure à nos clients, ce qui renforce l’intérêt de nos projets et permet de faire monter en compétences nos collaborateurs », signale sa directrice.

La filiale de SPIE met également en avant son souci de la qualité de vie au travail. « Nous possédons des bâtiments très bien équipés pour permettre à nos collaborateurs de travailler de manière collective. Notre site est plébiscité par nos salariés. Nous leur proposons, en outre, un accès à une plateforme sportive (Dynam’ICS) sur laquelle ils peuvent relever des challenges virtuels et collectifs, afin d’être mieux dans leurs baskets en cette période compliquée », conclut-elle.

Louise Lané

