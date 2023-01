A Toulouse, Qorvo France vous invite à imaginer le futur !

Elle a trois ans à peine, et compte déjà près de 120 collaborateurs en France, dont une cinquantaine à Toulouse. Qorvo France se donne assurément les moyens de ses ambitions qui sont de devenir l’un des leaders du marché de l’Ultra Wideband (UWB) technologie. « Nous avons recruté 47 personnes au national l’année dernière, et sans en connaître encore le nombre exact, nos embauches devraient continuer à rester soutenues cette année, tant en CDI qu’en alternance et en stage », indique Dorine Ruant, senior manager product marketing à Toulouse.

Une start-up dans un grand groupe international

Concepteur et fournisseur de solutions pour la téléphonie mobile (notamment pour le dernier smartphone Google, Pixel 6) ou l’industrie, Qorvo France part donc à la conquête de nouveaux collaborateurs. Et organise à destination des plus jeunes un évènement, le 26 prochain, en partenariat avec l’Institut Universitaire Technologique de Blagnac. « Nous allons présenter nos activités aux étudiants de l’IUT et aux élèves des écoles d’ingénieurs publiques de Toulouse, et tout particulièrement ce que la technologie UWB permet d’imaginer en matière d’applications mobiles, automobiles et d’Internet des objets. » De quoi susciter peut-être des vocations chez les futurs techniciens et ingénieurs toulousains...

Dans l’immédiat, Qorvo doit cependant renforcer ses équipes de profils plus expérimentés. « A Toulouse, nous recherchons surtout des architectes et des chefs de projet logiciels et systèmes justifiant de 5 à 8 ans d’expérience. Nous recrutons également pour nos services marketing et acquisition clients », précise Dorine Ruant. Les nouveaux collaborateurs rejoindront une entreprise qui cultive l’esprit start-up. « Nous émanons d’une jeune entreprise irlandaise, tout en étant adossés à un grand groupe américain. C’est une particularité et un atout pour celles et ceux qui aspirent à innover en équipe et à évoluer, notamment à l’international où nous nous sommes implantés dans vingt pays. »

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Dorine Ruant, senior manager product marketing chez Qorvo à Toulouse. DR.