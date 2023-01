A Toulouse, Procemo Group lance la première marketplace dédiée aux pros des achats, de la supply chain, des RH…

Faire matcher deux mondes sur des missions qualifiées. Telle est l’ambition de Freelup, la première marketplace dédiée aux freelances spécialisés dans les métiers des achats, de la supply chain, de la logistique, des ressources humaines et de la finance. Des expertises que son créateur, Procemo Group, connaît parfaitement, le groupe toulousain comptant trois entités : Procemo et Procemo L&O, cabinets de conseil en solutions opérationnelles et en logistique, et Lynkus, cabinet de recrutement spécialisé en achats, supply chain et opérations.

« L’idée a émergé avant le Covid, mais le projet s’est accéléré avec la mutation du marché de l’emploi et la multiplication des profils indépendants », explique Thibaut Wojtowicz, président fondateur de Procemo Group. S’appuyant sur l’intelligence artificielle, la plateforme a ainsi été développée à partir d’algorithmes définis au regard des compétences attendues sur chaquefonction et mission confiée. Des compétences privilégiées par l’outil, les matchings restant anonymes pour les entreprises qui se voient proposer systématiquement trois freelances « cibles », et six profils « moins cibles ».

Une plateforme gratuite pour les freelances

Mais la valeur ajoutée de Freelup ne se limite pas à la mise en relation. La plateforme accompagne également la collaboration entre les parties prenantes. Gratuite pour les freelances, son utilisation permet par exemple de générer automatiquement ses offres commerciales et ses factures. Les entreprises, quant à elles, rémunèrent la société au pourcentage des prestations facturées. Deux forfaits leur sont proposés (15 ou 20%) en fonction du niveau de services souhaité.

Freelup espère enfin que ses utilisateurs constitueront à terme une véritable communauté de « Freelupers » qui trouveront des solutions et des conseils grâce à sa plateforme. En France, mais aussi àl’étranger d’ici à quelques années... Elle pourra également servir de vivier à Procemo Group, en quête permanente de professionnels pour ses clients comme pour ses filiales. « Cette année, nous allons recruterune cinquantaine de personnes pour nos différentes sociétés. Des commerciaux, des professionnels des RH, des développeurs… », indique Thibaut Wojtowicz.

Ingrid Lemelle

Sur la photo : Thibaut Wojtowicz, président fondateur de Procemo Group. DR.