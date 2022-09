A Toulouse, Liebherr-Aerospace vous invite à vivre une expérience de recrutement inédite...

Spécialisée dans la production et la maintenance de systèmes de traitement de l’air pour l’aéronautique, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS emploie 1500 salariés à Toulouse (Haute-Garonne) et Campsas (Tarn-et-Garonne). Des effectifs qui seront prochainement étoffés d’une quarantaine de techniciens et d’ouvriers.

Pour procéder à leur recrutement, l’entreprise a imaginé une « expérience de recrutement inédite » sur son site toulousain. Au programme, deux entretiens de recrutement avec des recruteurs et managers, une session de tests de recrutement en fonction du métier visé (en production, maintenance, logistique, qualité... ), et enfin une visite guidée de son site par des salariés.

Cette journée de recrutement se déroulera le 14 octobre prochain, mais pour participer, il est nécessaire de postuler en ligne sur l’offre de votre choix avant le 2 octobre ! Les personnes sélectionnées recevront ensuite leur invitation.

Pour postuler, cliquez ici