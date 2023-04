A Toulouse, Airbus recrute à tire-d’aile !

Avec 820 commandes enregistrées en 2022, Airbus doit désormais livrer 7239 appareils à ses différents clients. Soit environ dix ans de production au rythme de 720 livraisons visées en 2023. Et cela ne tient pas compte des 250 avions commandés par Air India mi-février lors du salon AeroIndia de Bangalore. Pour tenir les délais, le PDG du groupe a d’ailleurs confirmé vouloir atteindre la production de 75 A320neo par mois en 2026, quatre A330 en 2024 et neuf A350 fin 2025. Une montée en cadence qui entraîne des besoins conséquents en matière de recrutement.

Des apprentis comme des profils expérimentés

Ainsi, 3500 embauches ont été annoncées en France, dont 1800 en Occitanie. « Nos recrutements sont motivés par nos besoins immédiats de la montée des cadences de production de nos avions monocouloirs comme long-courriers », explique Airbus. « Mais c’est aussi pour soutenir les projets et ambitions à long terme de l’entreprise, notamment dans les domaines de la décarbonisation de l’industrie, comme ceux liés au développement des avions à hydrogène par exemple, et aussi sur la transformation numérique et les cybertechnologies. »

Les besoins sont donc variés et les compétences recherchées nombreuses. Du côté production, Airbus recrute principalement pour l’aménagement des cabines, l’installation de systèmes et la mécanique des structures. De nombreux profils sont également nécessaires en ingénierie de fabrication ou dans les domaines de la qualité et du soutien logistique. Le groupe recherche par ailleurs des opérateurs de test et des spécialistes des données techniques. Pour ces postes et bien d’autres, Airbus s’appuie beaucoup sur l’apprentissage.

Mais pour faire face aux autres enjeux qui l’attendent, l’avionneur doit aussi intégrer des profils plus expérimentés en cybersécurité, génie logiciel et architecture informatique notamment, mais aussi des ingénieurs spécialisés dans les technologies hydrogène, les piles à combustible et les diverses propulsions qui doivent rendre l’avion plus vert. Des postes d’acheteurs ou dans les fonctions support sont également ouverts.

