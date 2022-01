A Montpellier, Sharvy vous fait une place !

L’application de la startup portait à l’origine sur la gestion collaborative des parkings. Elle s’est étendue depuis à celle des postes de travail et des places de cantine. Un positionnement gagnant, celui-ci répondant aux enjeux de nombreuses entreprises depuis l’apparition du Covid. « Sharvy permet de maitriser la circulation des équipes dans les locaux, et permet aussi de s’engager dans la réduction des frais locatifs immobiliers (notamment avec le flex office et le télétravail qui permettent de réduire la surface des bureaux, et donc de gagner des m²) », souligne la société montpelliéraine (ex-MyCarSpot).

Résultat, le chiffre d’affaires de Sharvy a doublé l’année dernière, et sa solution équipe désormais 40.000 utilisateurs. L’entreprise entend maintenant accélérer son développement à l’export, notamment vers l’Allemagne et les États-Unis. Et souhaite recruter cinq personnes qui renforceront ses équipes de développeurs, commerciaux, son service clients… Ses bureaux sont hébergés par le Business & Innovation Center (BIC), incubateur d’entreprises innovantes classé parmi les cinq meilleurs au monde.

Pour postuler, cliquez ici