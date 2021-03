Montpellier. Et si vous vous faisiez une place chez MyCarSpot ?

Installée au Bic de Montpellier, la start-up MyCarSpot vient de lever 1,2 millions d’euros et entend doubler son effectif en recrutant une dizaine de personnes en 2021. « Nous avons développé une application mobile et web qui permet d’optimiser les espaces de stationnement des entreprises. Et désormais, nous nous intéressons aussi à ceux des bureaux et de la restauration collective. Nous comptons déjà plusieurs grands comptes parmi nos clients, comme Nestlé, JC Decaux ou Vinci », note Stéphane Seigneurin, son président et co-fondateur.

« L’innovation, le respect et le fun »

La start-up souhaite accélérer son développement sur le marché européen en recrutant notamment des commerciaux. Elle recherche également des développeurs informatiques web et mobile (C#, React/React Native, Swift, JQuery, Java, MongoDB...), des spécialistes du marketing digital et des experts pour son support client. « Nous favoriserons l’expérience, entre deux ans et cinq ans pour les postes commerciaux. »

Du côté du savoir-être, la jeune pousse recherche des collaborateurs autonomes. « Nos valeurs sont l’innovation, le respect et le fun », souligne Stéphane Seigneurin. « Nous sommes attachés à la communication entre les salariés. Nous sommes une entreprise qui évolue, bouge et croît vite. C’est une véritable opportunité de nous rejoindre. » Les emplois sont proposés en CDI et le télétravail fait partie des habitudes de MyCarSpot, même en temps « normal ».

