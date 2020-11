À Béziers, le spécialiste de la construction container recrute !

Everlia vient de signer avec l’agglomération de Béziers Méditerranée le compromis de vente d’un terrain de 4 hectares sur la zone industrielle Béziers Ouest 2. Objectif, construire sa future usine de 11.000 m², le spécialiste de la construction à base de containers recyclés étant en forte croissance.

Dès à présent, ce sont une vingtaine de postes qui sont ouverts à Béziers et dans son agglomération. « Des emplois stables en CDI, durables, dans une société jeune et dynamique labellisée FrenchTech, avec de vraies possibilités d’évolution », assure Everlia. Des opportunités variées également puisque tous ses services ou presque sont concernés. La société recherche ainsi les profils suivants : chef d’atelier production, chef de travaux second œuvre bâtiment, responsable d’approvisionnement, chaudronnier, soudeur/découpeur, conducteur de travaux, plombier/chauffagiste/climaticien, solier/carreleur, plaquiste, électricien, menuisier, spécialiste du marketing et de la communication, secrétaire comptable, responsable commercial...

Pour postuler, les personnes sont invitées à contacter son centre de formation et de recrutement FIBI (French Institute of Building and Innovation)