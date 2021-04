Béziers : quels types d’emploi chez Everlia ?

Everlia, industriel français de fabrication de maison et piscine en conteneurs maritimes, prévoit le recrutement de vingt personnes, en CDI et CDD, pour sa nouvelle usine située dans le parc d’activités Béziers Ouest. Le fabricant, spécialiste du reconditionnement de conteneurs maritimes, veut répondre à l’accroissement de sa production et à son développement, entre ingénierie, industrie et BTP.

Ainsi, les profils recherchés sont diversifiés : architectes, ingénieurs thermiques, responsables de production, chefs de chantier, responsables d’approvisionnement, référents chaudronniers, etc. Des métiers d’atelier second œuvre seront également recrutés (plaquistes, électriciens, menuisiers, plombiers, etc.), débutants ou avec une première expérience. Enfin, Everlia recrute sur des postes administratifs en marketing et communication, secrétariat et comptabilité, commercial...

Un passage par le French Institute of Building and Innovation

« Nous sommes attentifs à l’investissement, à la maîtrise du métier et sa technicité, et surtout au partage de nos valeurs environnementales et sociales. Nos collaborateurs doivent également savoir se remettre en question pour progresser et innover », indique l’industriel. Une projection à long terme est également nécessaire puisque que le spécialiste du retraitement de conteneurs maritimes en bureaux, piscines et autres constructions, propose des plans de carrière sur dix ans. Les recrutements se font principalement au sein du centre de formation d’Everlia, le FIBI (French Institute of Building and Innovation), qui propose un cycle d’apprentissages à leurs méthodes et produits. La durée de formation dépend de l’expérience du profil et de ses besoins, en proposant un CDD pour accompagner le développement en cours, ou un CDI dès que la voie professionnelle est trouvée. Les annonces sont disponibles sur le site internet et les réseaux sociaux de l’industriel, ou sur le site de Pôle emploi, partenaire d’Everlia.

Hubert Vialatte

Postulez sur : fibi.fr

