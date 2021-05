Bagnols-sur-Cèze. Pourquoi Orano est-il un fervent supporter de l’alternance ?

Le groupe Orano, acteur majeur de l’énergie nucléaire, programme le recrutement de 300 personnes cette année, dont 170 en CDI. Basés sur le site de Marcoule (Bagnols-sur-Cèze), ces postes à caractère technique sont recherchés dans quatre domaines : la production/exploitation, l’assainissement/démantèlement, la maintenance et la radioprotection. Domaines qui recouvrent 80% des besoins du groupe. Au vu des profils techniques, Orano sélectionne des personnes expérimentées, ayant une expérience confirmée dans l’une de ces disciplines. Le groupe met l’accent sur la technique, la rigueur, la méthode, la maîtrise de soi, l’intégrité et l’esprit d’équipe.

« De fervents supporters de l’alternance »

Un point d’honneur est également mis sur la féminisation des métiers, « cela fait partie de nos ambitions, de pousser davantage sur la féminisation des métiers techniques de la filière », précise Bruno Girard, directeur emploi formation Sud-Est. L’acteur du nucléaire recherche également 70 postes de techniciens de production en horaire 5x8 en CDD et propose une centaine de postes en alternance. « Nous sommes de fervents supporters de l’alternance. Ouvrir nos portes et former des jeunes permet de maintenir des compétences sur les territoires et de déboucher sur une insertion professionnelle essentielle à notre secteur », explique Bruno Girard.

Les recrutements concernent les différentes entités du groupe : Orano Melox, Orano Projets, Orano Démantèlements et Services et Orano NPS (transport/logistique). Deux tiers des postes visent des remplacements, excepté pour Orano Démantèlements et Services où ce sont des créations. Ces recrutements ont vocation à assurer la relève des collaborateurs en fin de carrière, mais aussi à permettre d’acquérir de nouveaux marchés et développer le groupe.

Le site web Orano Recrutement permet de déposer sa candidature. Un entretien est ensuite mené avec la personne des ressources humaines et les managers. « Avec la digitalisation, nous menons des entretiens à distance, mais des entretiens sur site peuvent également être organisés. »

Hubert Vialatte

Postulez sur : recrutement.orano.group

