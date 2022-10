C’est la proportion de chefs d’entreprise interrogés dans le cadre de l’Observatoire économique (OBSéco) d’Occitanie, qui font état de difficultés de recrutement, « au premier rang desquelles le manque de candidatures et la pénurie de main-d’œuvre », précise l’étude.

Le Baromètre de conjoncture de la Chambre de commerce et d’industrie Occitanie, qui porte sur le deuxième trimestre 2022, laisse également entrevoir un autre sujet épineux. « La mise en place de la NAO (Négociation annuelle obligatoire) destinée à encadrer et développer le dialogue social, se fait de façon contrastée. 305 chefs d’entreprise se sont dits concernés et 28 assurent avoir rencontré des difficultés de mise en place », informe la CCI. 300 sur les quelque 2800 dirigeants qui ont répondu à l’enquête...