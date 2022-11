C’est la croissance enregistrée par l’emploi intérimaire, en Occitanie, en septembre dernier par rapport à septembre 2021 (contre une moyenne de + 3,2% en France) .

Selon le dernier Baromètre Prism’emploi, l’augmentation est particulièrement marquée dans l’industrie (+ 14,1 %), les services (+ 11%) et les transports (+7,9 %). L’intérim progresse également dans le commerce (+ 6,5 %), mais diminue en revanche dans le BTP (- 4,7 %).

Toutes les qualifications bénéficient en outre de cette reprise, à commencer par les cadres et professions intermédiaires (+ 19,7 %) et les employés (+ 14%). L’évolution est enfin beaucoup plus marquée encore en Haute-Garonne (+ 13,9%), dans l’Ariège (+ 13%) ou le Lot (+ 12,2%).

Au cours des neuf premiers mois de l’année, l’emploi intérimaire enregistre une hausse cumulée de 6,4% en France, par rapport à la même période en 2021.