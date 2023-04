C’est le nombre de personnes qui vont rejoindre CGI cette année en Occitanie ! Directeur et chef de projet IT, chef de projet AMOA, business analyst, consultant Data/SAP/CRM, développeur (Java, PHP, .NET, API Management, RPA) administrateur système, consultant cybersécurité, architecte Cloud, ingénieur validation et intégration spatial… autant de profils recherchés en CDI (400 postes) et en alternance et stage, à Toulouse et Montpellier.

« Avec plusieurs contrats signés pour des durées de cinq ans minimum, nos prévisions de croissance restent fortes », souligne l’entreprise de services-conseils en technologie de l’information, qui a diversifié ses activités depuis la crise Covid. « La création de CGI business Consulting en 2020 est notamment un succès avec 70 consultants qui œuvrent désormais pour des les grands comptes régionaux. »

Postulez sur : www.cgi-recrute.fr