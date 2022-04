Conseil, intégration de systèmes, business solutions… CGI propose tout un panel de conseils et de services numériques aux entreprises. Le groupe canadien, en fort développement, vient d’implanter un nouveau centre d’innovation mondial dédié à l’industrie 4.0 à Toulouse. Et ses ambitions vont entraîner le recrutement de 3500 personnes en France cette année, dont 300 à Toulouse et 130 à Montpellier. En CDI !

De profils Bac +3 à Bac +5, les profils recherchés sont les suivants : chefs de projet AMOA et IT, développeur, consultants SAP, Data, change management ou SIRH, coach agile, scrum master, product owner, architecte d’entreprise, administrateur/ingénieur système, ingénieur infrastructure spatial, architecte solution et cloud… De nombreux postes en alternance seront également ouverts au sein de U’Dev, l’école du développeur du groupe.

