C’est le nombre de demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) inscrits à Pôle emploi en Occitanie, à fin juin 2022. Un chiffre en baisse de 3.5%, les demandeurs d’emploi en situation de handicap bénéficiant du dynamisme du marché du travail. L’Agefiph rapporte ainsi qu’un peu plus de 12.000 personnes ont été recrutées au cours du 1er semestre 2022, soit 15% de plus que l’année dernière.

La 26e Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) se déroulera donc dans un contexte favorable à l’insertion. De nombreux employeurs publics et privés participeront d’ailleurs au forum Handy Recrutement organisé ce mardi 15 novembre (de 13h à 16h30) à l’Espace Vanel à Toulouse, et plus de 360 emplois sont annoncés sur le forum HandiJob, organisé lui aussi le 15 novembre, au Corum de Montpellier (à partir de 13h).

Pour découvrir l’ensemble des actions proposées dans le cadre de la SEEPH en Occitanie, cliquez ici