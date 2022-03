C’est le nombre d’entreprises qui participeront au salon TAF de Toulouse, organisé les 16 et 17 mars au Parc des expositions MEETT. Organisée par la Région, en lien étroit avec Pole emploi et de nombreux partenaires, cette nouvelle édition proposera entre autres nouveautés un espace « En route vers la formation/ l’emploi » à destination des personnes qui rencontrent des problématiques de transports, de logement ou de garde d’enfants.

Un focus sera également consacré aux besoins en recrutement dans le domaine du transport voyageur. Et enfin, les personnes qui souhaitent changer d’environnement trouveront sur l’esace « Bouger en Occitanie » des offres de formation et d’emploi dans la Lozère et le Lot. « Oh My Lot » et « Lozère Nouvelle Vie » seront présents pour valoriser ces territoires et informer sur les potentiels emplois en partenariat avec les agences locales de Pôle emploi.

Les 16 et 17 mars, de 9h à 17h, Parc des expositions MEETT, Concorde avenue, 31840 Aussonne.

Découvrir le programme des conférences métiers ici