C’est le nombre de postes d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) ouverts en Occitanie dans le cadre des concours organisés au national : 184 postes en Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne (dont 119 en externe), et 80 postes en Lozère, Aveyron et Hérault (dont 48 en externe).

Les personnes intéressées peuvent se pré-inscrire sur les sites des centres de gestion organisateurs jusqu’au mercredi 2 juin 2021 inclus.

Pour la Haute-Garonne, l’Ariège, les Hautes-Pyrénées, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, cliquez ici

Pour la Lozère, l’Aveyron et l’Hérault, cliquez ici