C’est le nombre de postes disponibles en alternance à l’Idrac Business School Montpellier ! En BTS MCO (Manager commerce opérationnel), BTS NDRC (Négociation et digitalisation de la relation client), Bachelor 3e année de Responsable commercial et marketing, ou en 4e et 5e année Stragegy et Business commerce et marketing, les opportunités sont multiples.

Aesio Mutuelle, Toshiba, McDonald’s, Boulanger ou encore Koliving ont confié des classes entières à l’Idrac Business School, qui précise que les jeunes « sont préparés pour optimiser leur insertion professionnelle : atelier de CV, atelier de prise de parole, simulation d’entretien d’embauche, atelier e-réputation. Toutes les cartes leur sont données pour maximiser leur chance d’être recrutés ».