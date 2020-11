1Jeune1Solution : Pôle emploi Haute-Garonne se mobilise !

Inaugurée le 19 novembre dernier, par Élisabeth Borne, la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, la plateforme 1jeune1solution.gouv.fr ambitionne de soutenir le déploiement du Plan jeunes lancé cet été par le Gouvernement. De faciliter la mise en relation entre les entreprises et les jeunes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’une mission, en agrégeant notamment toutes les opérations organisées par les acteurs de l’emploi.

Pôle emploi, les Missions locales (pour les moins de 25 ans en difficulté d’insertion) et l’Apec (pour les Bac +3 et plus) en font bien sûr partie. Fortement mobilisés, ils renforcent leurs effectifs (+ 130 conseillers dédiés à l’Accompagnement intensif des jeunes en fin d’année à Pôle emploi Occitanie) et multiplient les actions de sensibilisation à destination des plus jeunes, fortement impactés par la crise sanitaire et ses conséquences économiques. Dans la région, entre septembre 2019 et septembre 2020, les moins de 26 ans inscrits à Pôle emploi ont certes augmenté de 6,2%, contre 4,8% pour l’ensemble des demandeurs d’emploi.

Les jeunes du département plus impactés

« Une hausse qui atteint 12,5% en Haute-Garonne, ce qui nous a incité à organiser une Semaine des solutions, c’est-à-dire une quinzaine d’actions dans toutes les agences du département. Certaines sont coportées par les Mission locales, d’autres organisées avec des partenaires, cette approche nous permettant de couvrir différents publics et besoins », explique Olivier Jalbert, directeur territorial délégué de Pôle emploi Haute-Garonne. Dématérialisées, elles prendront par exemple la forme de réunions d’information sur les dispositifs d’accompagnement, de zooms sur les métiers ou secteurs qui recrutent, de focus sur l’alternance et l’apprentissage, d’afterworks sur les aides à l’embauche à destination des entreprises... « Pour participer, jeunes et entreprises doivent contacter leur agence pour connaître les événements et obtenir le lien qui leur permettront de se connecter », précise Olivier Jalbert (voir ci-dessous).

Une concentration d’opérations qui sont et resteront régulièrement organisées par les opérateurs au cours des prochains mois. Au moins une fois par mois dans chaque agence Pôle emploi, la direction régionale estimant le nombre de jeunes à accompagner à 20.000 en 2021, contre un peu plus de 10.000 cette année. La formation sera une des solutions qui leur seront proposées.

