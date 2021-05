C’est le nombre de postes que va ouvrir cette année la filiale de Veolia, HomeFriend à Toulouse : une centaine de CDD de neuf mois et de CDI, et une cinquantaine de CDD de trois mois, pendant la période estivale.

HomeFriend propose des services permettant aux usagers de comprendre, gérer et maîtriser leur consommation d’eau et d’électricité. Pour Veolia, mais également les collectivités, celle-ci recrute régulièrement des téléconseillers dotés d’une « personnalité, d’un sens du service au client et d’aptitudes commerciales ». La société propose des parcours d’intégration et de formation afin de faire évoluer les collaborateurs qui le désirent.

Contact : recrutement@homefriend.com