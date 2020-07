C’est le nombre de recrutements programmés par les 100 agences Cerfrance d’Occitanie en 2020. 80 postes sont à pourvoir dans les professions comptables (collaborateurs comptables, comptables et experts-comptables), 25 dans les métiers du conseil généraliste et spécialisé (juristes, fiscalistes, conseiller environnement, conseiller patrimoine) et 45 dans les autres métiers (chargés de paye, rédacteurs, techniciens PAC, services support et management/direction).

Parmi ces 150 embauches, 100 se feront en CDI, 40 en CDD et le reste en alternance.

Postulez sur www.cerfrance.fr/espace-recrutement

