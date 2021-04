C’est le nombre de postes que la société toulousaine Celad projette d’ouvrir cette année. « Les valeurs de Celad, qui sont la combativité et l’optimisme, nous portent ! Nous espérons un bon deuxième semestre 2021 », indique Marine François, responsable recrutement et communication de l’entreprise de services du numérique.

Implantée à Balma et Toulouse Basso-Cambo, dans la région Occitanie, la société recherche principalement des ingénieurs développement : JAVA/JEE, embarqué, Angular, android, Devops, big data, Fullstack...

Créée à Toulouse, en 1990, elle compte aujourd’hui plus de 1200 collaborateurs répartis sur plusieurs sites en France et aux États-Unis. Celad intervient auprès de 250 clients qu’elle accompagne depuis la maîtrise d’ouvrage et la conception, jusqu’aux phases de réalisation et d’intégration dans deux activités : les systèmes d’information et l’informatique industrielle.

