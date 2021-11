C’est le nombre de CDI que l’enseigne toulousaine souhaite ouvrir aux étudiants. Dès à présent ! La Côte et l’Arête recrute des commis de cuisine, des agents polyvalents, des serveurs... pour ses 17 restaurants, et notamment ceux de Aucamville, Blagnac, Labège, Toulouse, Plaisance du Touch, Montauban, Albi... en Occitanie.

La chaîne de restauration propose des contrats modulables de 8h et 24h par semaine, afin de s’adapter aux plannings des étudiants. « Notre ambition est de recruter, former et surtout de garder de la meilleure façon les étudiants pendant leurs cursus. Nous proposons des contrats flexibles qui peuvent s’adapter d’une année à l’autre en fonction des cours et des périodes d’examens », souligne la direction.

Avant leur prise de poste, les nouvelles recrues seront formées durant deux semaines intensives au sein même de leur restaurant.

Candidature par mail à : jobetudiant@lacoteetlarete.fr en précisant la ville de candidature.