C’est, selon le rapport « Les Métiers en 2030 » réalisé par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) et France Stratégie, le nombre d’emplois qui pourraient être créés en France entre 2019 et 2030.

« Les quatre métiers les plus créateurs d’emploi (entre 110.000 et 115.000 chacun) seraient les ingénieurs informatiques, les infirmiers-sages femmes, les aides-soignants et les cadres commerciaux. Viendraient ensuite les aides à domicile (+ 100.000) et les ouvriers qualifiés de la manutention (+ 80.000), qui devanceraient les cadres des services administratifs et financiers et les ingénieurs et cadres techniques de l’industrie (respectivement + 75.000). » Autres professions figurant dans le Top 15 : les cadres du bâtiment et des travaux publics, les ouvriers peu qualifiés de la manutention, les personnels d’études et de recherche, les médecins et assimilés, les techniciens des services administratifs, comptables et financiers, les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance, et les professions médicales.

Lire l’étude ici