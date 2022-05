iMSA, un nouveau bâtiment à Montauban et... des recrutements !

Le 20 avril, le GIE iMSA, acteur informatique garant du système d’information de l’ensemble des caisses de Mutualité Sociale Agricole (MSA) et de ses nombreux partenaires, a inauguré un nouveau bâtiment sur le site de son siège social à Montauban. « Il illustre très concrètement la volonté et la capacité d’iMSA à toujours se remettre en question pour s’adapter au marché et mettre l’informatique, les nouvelles technologies et l’innovation au service de la protection sociale des personnes. », a déclaré son directeur général, Jacques Bouldoires.

Outre le fait d’avoir permis de regrouper sur un seul et même site les équipes montalbanaises, ce bâtiment concrétise aussi une nouvelle manière de travailler pour le groupement. "La transformation organisationnelle importante qui s’est opérée ces 24 derniers mois permet à nos équipes de mener des projets selon une méthode agile et une approche itérative très orientée utilisateurs. Un fort esprit start-up qui contribue à la création de projets innovants », indique Jacques Bouldoires. Des projets auxquels participeront ses nouvelles recrues. En 2022, iMSA prévoit le recrutement de 60 profils sur son seul site de Montauban : architectes, ingénieurs DevOps, experts réseaux...

Postulez sur : informatique.msa.fr