C’est le nombre de postes à pourvoir, ce jeudi 28 septembre, lors d’un après-midi animé avec le Club de rugby de Montauban. Cette rencontre, organisée par Manpower et Pôle emploi, réunira candidats et recruteurs autour de jeux simples, suivis d’un job dating. Des postes en CDI-Intérimaire et intérim, de manutentionnaire, agent logistique, magasinier, agent de tri, cariste, préparateur de commandes, facteur sont à pourvoir pour divers clients : La Poste, STEF-TFE, TER-CT...

« Cette journée est ouverte aux personnes débutantes ou expertes, désireuses de découvrir ce secteur de la logistique, de s’y former ou de se spécialiser, mais également aux professionnels déjà formés, qui souhaitent s’ouvrir vers de nouveaux horizons. Les candidats devront venir munis d’un CV à jour et, s’ils le souhaitent, d’une tenue de sport », précise Manpower.

Le jeudi 28 septembre à partir de 13h, au Stade Bagatelle du Racing Club Montauban, rue Louis Pasteur Lafon 82000 Montauban.