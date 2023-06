C’est le nombre d’emplois saisonniers que Carter-Cash ouvre en Occitanie. L’enseigne de distribution d’accessoires et de pièces pour l’entretien automobile doit renforcer les équipes de ses points de vente. 21 postes de monteurs-vendeur vont ainsi être ouverts entre mai et septembre : trois dans le département du Gard, sept en Haute Garonne, huit dans l’Hérault et trois dans les Pyrénées Orientales.

« Le métier de monteur-vendeur chez Carter-Cash est un poste polyvalent entre la surface de vente et l’atelier. Les monteurs-vendeurs veillent à l’accueil et au conseil client en magasin. Ils effectuent aussi la réception et la mise en rayon des marchandises, et procèdent aux services d’entretien proposés à l’atelier (vidange, montage de pneus, réparation de crevaisons, pose de plaques d’immatriculation) », précise Carter-Cash.

Postulez (sans CV !) sur : www.carter-cash.com