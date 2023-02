C’est le nombre de postes que le groupe Apave va ouvrir cette année en Occitanie. Parmi les profils recherchés par cette entreprise spécialisée dans l’accompagnement des organisations en matière de maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux : des ingénieurs spécialisés en infrastructures et construction ; des inspecteurs assistance technique, électricité et mécanique, des techniciens inspection ou formateurs, des consultants formateurs, des diagnostiqueurs immobilier...

Apave entend ainsi soutenir son développement et accompagner sa forte dynamique de croissance engagée depuis 2021.

Postulez sur : www.apave-emplois.com