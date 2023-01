C’est l’âge de l’IMT Mines d’Albi, établissement membre de l’Institut Mines-Télécom, le premier groupe d’écoles d’ingénieurs et de management de France. L’école tarnaise diplôme chaque année près de 300 étudiants dans des spécialités très variées : les matériaux et procédés pour l’aéronautique et le spatial, la valorisation énergétique de la biomasse et des déchets, les nouvelles technologies de mise en forme des médicaments, ou encore la cinétique des organisations.

Ce jeudi 26 janvier, l’IMT Mines d’Albi ouvrira ses portes pour présenter aux jeunes l’ensemble de ses formations, notamment son tout nouveau Mastère Spécialisé Procédés et ressources pour l’ingénierie de l’économie circulaire. Une formation qui sera lancée en septembre prochain, en partenariat avec l’IMT Mines Alès, et avec le soutien de l’éco-organisme Valdelia,

Pour participer aux JPO, cliquez ici.