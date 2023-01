C’est le nombre de personnes que recherche l’entreprise toulousaine YéO Frais : cinq conducteurs de machines, cinq techniciens de maintenance, un coordinateur sécurité environnement, et un responsable logistique aval. Spécialisée dans la conception, la production et la transformation de yaourts et de crèmes fraîches, la société a décidé de palier ses difficultés de recrutement avec une action innovante : « Les vendredis Recrutement ».

Tous les vendredis à 9 heures, l’usine accueille ainsi les candidats, sans rendez-vous, sans CV, et même sans formation pour ses postes de conducteur de ligne puisqu’elle formera chacune de ses nouvelles recrues ! Ils peuvent alors visiteront l’usine, en savoir plus sur ses activités et ses métiers et échanger avec ses collaborateurs.

YéO Frais, 23 avenue de Fondeyre à Toulouse.