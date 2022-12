Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbonne, Perpignan, Carcassonne, Toulouse, Rodez, Albi et Tarbes. Dix villes dans lesquelles L’Onglerie recherche de nouveaux franchisés. Premier réseau spécialisé dans le soin des ongles en France, l’enseigne poursuit ainsi son développement. Née à Bordeaux en 1983, elle vise en effet les 150 implantations d’ici à 2025, contre 115 aujourd’hui.

L’Onglerie recherche avant tout des profils entrepreneurs, issus du milieu de l’esthétique ou en reconversion professionnelle. « Les profils sans expertise pourront acquérir le savoir-faire de l’enseigne grâce à la formation certifiante et reconnue par l’Etat, L’Onglerie Académie. Un passage obligatoire à l’arrivée de chaque nouveau franchisé », explique l’enseigne, qui déclare accompagner ses franchisés dans chaque étape de leur installation : recherche de l’emplacement et du local, montage financier et administratif du dossier, déploiement du concept et agencement de l’institut, recrutement, communication...

