C’est le nombre de postes qui vont être créés dans le cadre de l’ouverture d’une résidence seniors située à Saint-Alban. Des emplois de chef et second de cuisine, d’agents polyvalents des services, de veilleurs de nuit, de secrétaire et d’animateur.

Ce jeudi 10 novembre, à la mairie de Saint-Alban, une réunion d’information sera organisée à l’attention des candidats. De 9h à 10h, l’entreprise se présentera, puis des entretiens seront possibles pour les personnes qui voudront postuler.

Pour participer, inscrivez-vous au 06 18 43 84 61 auprès de Nathalie Jamme.