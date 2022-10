C’est le nombre de missions en Service civique que propose actuellement Face Grand Toulouse. Des missions « compatibles avec des études, rémunérées et porteuses de sens » précise l’association, qui organise une réunion d’information ce jeudi 20 octobre, de 9h30 à 12h, au 32 rue de la caravelle, à Toulouse.

La Fondation agir contre l’exclusion fédère un réseau de 48 clubs d’entreprises en France et plus de 4000 entreprises dont l’objectif est de lutter contre toutes les formes d’exclusion, de discrimination et de pauvreté.