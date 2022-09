C’est le nombre de personnes que la société SeqOne Genomics entend recruter en 2022. La start-up montpelliéraine, qui propose des solutions d’analyse génomique dans les domaines du cancer et des maladies rares, a réuni en début d’année 20 millions d’euros. « Nous sommes extrêmement heureux d’avoir clôturé ce tour de table avec des investisseurs de premier plan qui apportent une vaste expérience dans les technologies de pointe, les soins et la biothérapie, et qui partagent la vision de faire de SeqOne leader mondial dans la médecine personnalisée », a alors déclaré Nicolas Philippe, cofondateur et PDG de la société. « Le financement nous donnera les ressources dont nous avons besoin pour améliorer et commercialiser notre solution afin de rendre l’analyse génomique plus accessible et abordable. »

La société compte plus de 40 experts en médecine génomique, science des données, bio-informatique, développement logiciels, conformité réglementaire/qualité...

