C’est le nombre de postes que Prevaly, le service de prévention et de santé au travail, souhaite ouvrir cette année en Occitanie : 51 en CDI, et quatre en alternance. « Le secteur d’activité est très dynamique et en pleine évolution », précise Victoria Godard, la responsable RH, qui souligne que les équipes sont « pluridisciplinaires et collaboratives » au sein de cette structure qui « reste à taille humaine. »

L’association cible les métiers du secteur médical avec une spécialisation en santé au travail (médecin, infirmier et assistant médical), ainsi que des professionnels dans diverses disciplines : psychologue, ergonome, toxicologue, technicien en prévention des risques et coordinateur maintien en emploi. Tous les infirmiers diplômés d’État sont les bienvenus : ceux qui n’ont pas effectué leur spécialisation pourront bénéficier de la formation proposée par Prevaly, et financée intégralement dans les mois suivants l’embauche. Concernant les qualités recherchées, l’écoute active et le relationnel sont les plus importantes.

Postulez sur : www.prevaly.fr

