C’est le nombre de personnes que le groupe envisage de recruter cette année en Occitanie, notamment Cornebarrieu, où est implantée son usine de peinture. « Chez Sabena technics, nous recherchons des personnes passionnées et engagées avec une forte éthique de travail ! En tant qu’entreprise en constante évolution, nous avons toujours besoin de nouveaux profils intéressants et diversifiés », déclare Philippe Rochet, le directeur général du fournisseur de services de maintenance et de modification pour l’aéronautique civile et militaire.

Parmi les profils recherchés, des techniciens support de production, des inspecteurs qualité, et surtout des peintres aéronautiques. Les débutants sont les bienvenus, l’entreprise assurant la formation des candidats !

Postulez sur : www.sabenatechnics.com