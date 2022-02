C’est le nombre de recrutements que l’entreprise spécialisée en développement web et mobile, Decasoft (50 salariés) programme sur son agence toulousaine cette année. En forte croissance, elle recherche des développeurs (Java, Spring, Angular, ReactJs, Fullstack, .NET…), des consultants (Devops, Cloud AWS ou Azure) et des ingénieurs commerciaux.

Ces postes sont ouverts aux jeunes diplômés et profils expérimentés qui mettront leurs compétences au service de projets d’études et développement, d’intégration et de maintenance dans divers secteurs d’activité.

Contact : laura.rieux@decasoft.fr