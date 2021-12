C’est le pourcentage de professionnels de la cybersécurité qui se déclarent satisfaits de l’exercice de leur métier. C’est l’un des enseignements de la nouvelle enquête réalisée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, avec le soutien de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle et de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa).

Situation professionnelle, caractéristiques des professionnels, structure d’emploi, recrutement, parcours professionnel, structuration et moyens, formation, regard sur la fonction et le métier et évolution professionnelle dans le secteur, près de 2400 professionnels ont répondu à cette étude qui a donné lieu à plusieurs publications thématiques (par fonction, localisation des offres...).

