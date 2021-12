C’est le nombre de recrutements annoncés par le groupe montpelliérain Lundi Matin. Spécialisée dans la conception de logiciels de gestion en ligne et d’applications de caisses enregistreuses sur tablettes et smartphones, la société souhaite booster sa croissance en France et en Espagne, où elle compte désormais une filiale. Et programme un investissement de 5 millions d’euros pour 2022.

« Cet investissement permettra le recrutement de 25 nouveaux talents l’an prochain, portant l’effectif total du groupe à plus de 80 personnes. Nous renforçons ainsi la capacité d’innovation de notre société, dont l’ADN est de répondre aux enjeux de la transformation digitale des entreprises », déclare son dirigeant fondateur, Benjamin Chalande.

Développeur web, mobile et android, devops, commercial, directeur marketing, technicien helpdesk... font partie des profils que l’entreprise recherche dès à présent.

Pour postuler, cliquez ici