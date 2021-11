C’est le nombre de postes à pourvoir dans le cadre de concours sur titres, ou directement, dans un hôpital et deux Ehpad audois. Le Centre hospitalier de l’Aude (Castelnaudary) propose ainsi des postes d’infirmier en soins généraux et spécialisés, d’aide-soignant, d’adjoint administratif au budget H (sanitaire), d’agent de services hospitaliers qualifiés, et d’ouvrier principal au budget H.

L’Ehpad « Le Castelou » (Castelnaudary) ouvre des postes d’animateur, d’aide-soignant, d’ouvrier principal de 2e classe, d’infirmier en soins généraux et spécialisés, et d’agent de services hospitaliers qualifiés de classe normale échelle C1.

Enfin, l’Ehpad « Las Fountetos » (Saissac) recrute sur des postes d’adjoint administratif hospitalier, d’agent de services hospitaliers qualifiés de classe normale, d’adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, d’animateur, d’aide-soignant, et d’ouvrier principal de 2e classe.

La date limite de candidature est fixée au 8 décembre.

Pour en savoir plus et postuler, cliquez ici