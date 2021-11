Nom du nouveau dispositif mis en place par le Conseil régional Occitanie et la SNCF à destination des 18/26 ans. Le principe ? « Je voyage +, je paie 0. » Après le lancement de l’expérimentation de la gratuité pour les jeunes sur son réseau de trains liO, la Région vient en effet de prendre une mesure unique en France !

Elle se matérialise par un compte mobilité, accessible depuis une application téléchargeable sur smartphone. Celle-ci comptabilise chaque voyage effectué, les dix premiers étant facturés à moitié prix, et les dix suivants étant gratuits. Entre vingt-et-un et trente trajets par mois, l’usager continue non seulement à voyager gratuitement, mais sa « cagnotte » est alimentée pour régler ses dix premiers trajets du mois suivant. Résultat, dès lors qu’un jeune fait un minimum de trente trajets par mois, il peut voyager gratuitement toute l’année. Le dispositif permet de se déplacer partout en Occitanie, sans limitation sur l’origine et la destination.