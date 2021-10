C’est le nombre de personnes que souhaite recruter Opisto, à Toulouse. Créée en 2010 par deux amis d’enfance, cette entreprise est désormais le leader de la distribution en ligne des pièces auto d’occasion en France !

La société recherche : un account manager parlant l’italien, un engineering manager, un protect owner, ainsi que de six développeurs, expérimentés ou seniors.

Tous ces postes sont proposés en CDI, dans la région toulousaine ou à distance en France, selon les profils. Opisto indique rechercher « des profils bienveillants, impliqués dans l’entreprise et dans leurs relations avec les clients, et avides de challenges ». « Dans le souci de cohésion, la polyvalence, l’autonomie et la volonté d’innover sont des qualités essentielles auxquelles nous accorderons une certaine priorité lors de ces nouveaux recrutements », souligne Soumow Dollon, responsable engineering et product dans la société.

Pour postuler, cliquez ici ou canditatez par mail à : rh@opisto.fr