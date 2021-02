C’est le nombre de formations spécialisées dans le commerce, les fonctions commerciales et supports de l’entreprise ou encore, le management, nouvelles ou déployées dans davantage de centre Afpa en Occitanie. L’Association, qui compte quatorze implantations dans dix départements, a en effet décidé de renforcer son offre.

Il sera ainsi possible de suivre les cursus de :

Gestionnaire comptable et fiscal, à Béziers, Montpellier, Nîmes et Balma

Gestionnaire de paie, à Carcassonne, Montpellier, Nîmes, Toulouse et Tarbes

Assistant ressources humaines, à Montpellier, Perpignan et Nîmes

Manager d’unité marchande, à Carcassonne, Montpellier et Tarbes

Assistant commercial, à Montpellier et Balma

Assistant import-export, à Montpellier et Perpignan

Négociateur technico-commercial, à Perpignan, Montpellier et Balma

Responsable de petite et moyenne structure, à Béziers

Ces formations, certifiantes ou qualifiantes, conduisent à des Titres de niveau 5 (BTS).