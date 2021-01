C’est le pourcentage de personnes accompagnées par Hanvol depuis dix ans ans qui ont trouvé un emploi. L’association a développé un dispositif en cinq grandes étapes qui consiste à : identifier les besoins en compétences de ses entreprises partenaires ; présélectionner des personnes en situation de handicap motivées et capables de réussir une formation par alternance ; préformer les candidats ; les préparer aux entretiens de recrutement destinés à signer un contrat ; et enfin les accompagner jusqu’à l’insertion professionnelle Il n’y a pas de limite d’âge pour intégrer ce dispositif qui permet de se former aux métiers de l’aéronautique, du spatial ou encore du transport aérien. La prochaine campagne de sourcing démarre en ce mois de janvier.

www.hanvol-insertion.aero