C’est le pourcentage de candidats ayant présenté et obtenu un Titre professionnel du ministère du Travail, en 2019, en région Occitanie (contre 74% au niveau national). Sur les 13.290 candidats qui ont visé cette certification, 4750 vivaient en Haute-Garonne (36%), 2943 dans l’Hérault (22%) et 1382 dans les Pyrénées-Orientales (10%).

« Aussi bien au niveau national qu’au niveau régional, les titres professionnels de Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, Assistant de vie aux familles, Conducteur de transport en commun sur route, Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules et Préparateur de commandes en entrepôt sont les plus suivis et représentent plus d’un quart des certifiés (27%) », rapporte la Direccte Occitanie. « Le titre de Secrétaire comptable est assez demandé en Occitanie (595 candidats), alors qu’au niveau national ce titre n’apparaît pas dans le top 15. »