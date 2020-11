C’est le nombre de postes qui seront ouverts par l’enseigne Action, à Gourdon (Lot). Des postes d’employé de magasin, proposés à temps complet et partiel avec le concours de Pôle emploi. Les candidats seront en effet sélectionnés via la Méthode de recrutement par simulation mis au point par l’opérateur, c’est-à-dire sur leurs habiletés et non sur leur CV.

Pôle emploi organisera ainsi une réunion d’information collective, ce jeudi 26 novembre matin. Les personnes intéressées pourront ensuite passer des tests d’aptitude aux postes, entre le 26 novembre après-midi et le mardi 1er décembre. Des entretiens individuels seront ensuite organisés avec des responsables du magasin spécialisé dans la vente d’articles à petits prix.

Pour participer à la réunion d’information, contactez votre conseiller Pôle emploi.