C’est le nombre de personnes que l’entreprise spécialisée dans le traitement de surface et les activité connexes (contrôle non-destructif, peintures ou usinage chimique) pour le marché aéronautique, Mecaprotec Industries, prévoit de recruter pour son implantation muretaine.

La société recherche 36 opérateurs de production : douze peintres, quatre conducteurs de ligne de traitements et vingt opérateurs. A noter que les postes de peintre sont accessibles à des personnes non qualifiées de niveau Bac à Bac +2, qui seront formées au métier via le Geiq des Industries d’Oc. L’entreprise va également recruter un chef d’équipe de production, trois contrôleurs qualité, un ingénieur commercial, un technico-commercial, un techniciens méthodes, un technicien procédés chimiques et un chargé qualité produit.



Contact : recrutement@mecaprotec.com

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.